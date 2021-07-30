В СМИ продолжается агитационный период кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва

В Республике Калмыкия в депутаты ГосДумы баллотируется 10 кандидатов по одномандатному избирательному округу и 14, выдвинутых политическими партиями. Для того, чтобы граждане определились с выбором, Избирательная комиссия региона 17 августа провела жеребьевку по распределению эфирного времени на ТВ, РВ и печатной площади. По ее результатам каждый участник процесса для ведения агитации получил равное количество минут для размещения роликов и совместных агитационных мероприятий.

В эфире ГТРК Калмыкия дебаты ведутся на 4 каналах - «Россия 1», «Россия 24», «Радио России» и «Маяк». В прямом эфире кандидаты знакомят телезрителей и радиослушателей со своими предвыборными программами и своих партий, их мнениями и предложениями по изменению к лучшему всех сфер нашей жизни.

Агитационный период завершится в 0.00 часов 17 сентября. Процедура голосования из-за санитарных ограничений будет длиться с 17 по 19 сентября во всех регионах страны.