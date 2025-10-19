В селе Троицкое Целинного района состоялась церемония увековечения памяти героя специальной военной операции Мергена Манхадыкова.

На митинге собрались родные, друзья и земляки военнослужащего.

У дома, где жил защитник Отечества, установили мемориальную доску. Мерген Манхадыков служил наводчиком-оператором танка Т-90 в 255-м гвардейском мотострелковом полку, участвовал в освобождении населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

14 июня 2024 года он погиб при спасении экипажа в районе Марьинки, посмертно представлен к ордену Мужества. Как отметила представитель фонда «Защитники Отечества», память о его подвиге навсегда сохранится в сердцах земляков.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия