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16 февраля, 20:34
НовостиРелигия

﻿ В селе Буранное появилось необычное и редкое буддийское сооружение – Лотосовая ступа

﻿ В селе Буранное появилось необычное и редкое буддийское сооружение – Лотосовая ступа

 Местные жители возвели ее собственными силами. Говорят, она внесет гармонию в окружающий мир. А многочисленные реликвии, заложенные во внутрь, и освященные молитвы, создадут вокруг мощное энергетическое поле, которое будет оказывать благотворное влияние на мысли, поступки людей и развитие села, в целом.

Дата 21 сентября вошла в историю. Именно в этот день состоялся обряд выкупа и освещения земли под будущее строительство культового сооружения. Обращение к небесным буддийским покровителям за благословением очень важно, говорит Викторина Санчирова,

Мечта возвести на родной земле субурган сбылась, продолжает Наталья Горяева. Строительство ступы объединило всех – и местных, и тех, кто находится в разных уголках нашей большой страны. Каждый внес свою лепту в это святое дело. Кто-то деньгами, а многие - своим ежедневным трудом.

Культовое сооружение построено по всем буддийским канонам. Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче дал свое благословение и передал предметы для закладки в ступу, привезенные из Индии – субстанции от его Святейшества Далай-ламы XIV. Это было большой радостью, так как ранее такие реликвии не вкладывались в ступы, рассказывает член инициативной группы Людмила Нимгирова.

На сегодня остались работы по обустройству алтарной комнаты, косметические наружные работы, благоустройство территории. Приступят к ним, как только потеплеет. Но ступа уже стала местом накопления заслуг во благо всех живых существ.

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