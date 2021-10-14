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8 ноября, 19:00
НовостиСобытиеРелигия

В селе Буранное Лаганского района открыли ступу Лотоса

В селе Буранное Лаганского района открыли ступу Лотоса

В церемонии освящения культового объекта принял участие Верховный Лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и священнослужители Центрального хурула. Возводили его больше года на пожертвования сельчан. По словам монахов, впервые в субурган заложены субстанции, переданные Его Святейшеством Далай-ламой ХIV. Поздравления местным жителям передал Глава республики Бату Хасиков. Он отметил, что Ступа Лотоса станет еще одним символом зарождения и процветания буддизма.

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