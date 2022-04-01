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30 апреля, 19:00
НовостиКультура

В России запускается документальное реалити-шоу о свадебных традициях

В России запускается документальное реалити-шоу о свадебных традициях

В эти дни в Калмыкии в городе Элиста, пройдут съемки всероссийского проекта «Ах, эта свадьба». Проект, реализуемый при поддержке АНО «ИРИ» в рамках Национального проекта «Культура» расскажет о свадебных традициях разных регионов России.

В июле 2022 года в Интернете стартует новое реалити-шоу «Ах, эта свадьба», которое посвящено подготовке и проведению традиционных свадеб разных национальностей, проживающих на территории России. Основная цель проекта – знакомство с этноконфессиональным и этническим разнообразием нашей страны, а также с уникальными свадебными обрядами и традициями российских народов. Зрителям предстоит прожить с молодоженами подготовительный период и само свадебное торжество, прочувствовать важность этого дня, силу традиций и семейных уз.

«Россия — самая крупная страна в мире. На её территории живет около 200 разных народов в 85 областях, регионах и республиках. Но цифрами гордиться сложно, если знать только их. Мы постараемся познакомить зрителей с народами России, которые тысячи лет хранят свои традиции, язык, культуру, рядом с которыми формируется и наша собственная» — рассказывает режиссер проекта Марина Стасенко. Она отмечает: «Участниками шоу станут реальные пары из разных регионов нашей большой страны: молодые люди, жених и невеста – наши герои, поколение 20-30-летних граждан России, которые живут так далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, что могут показаться иностранцами. Но они наши соотечественники и говорят на русском языке».

Проект будет выходить еженедельно в социальных сетях. Каждые две серии расскажут об одном регионе и одной свадебной церемонии. Первый эпизод можно будет увидеть уже 9 июля 2022 года.

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