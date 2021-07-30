В Республике Тыва установили девятиметровую статую Будды Шакьямуни

Она возвышается на пике горы Догээ. Вместе с постаментом это самое большое религиозное сооружение буддизма в России и Европе. К слову, проект был благословлён Далай-Ламой XIV. Внушительный монумент выполнен из железа, а работы по его установке ещё ведутся. Торжественное открытие состоится в октябре, на него уже приглашены главы буддистов российских регионов, в том числе Калмыкии. К слову, Тэло Тулку Ринпоче передал слова поздравления жителя Тывы и поблагодарил всех причастных к строительству.