В рамках ежегодных практик продления жизни «Нас утдуллһн» в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» состоялся молебен.

Он был посвящён богине Ушнишавиджае (Намҗл бурхн) — одному из трёх основных божеств долголетия в буддийской традиции.

В течение двух с половиной часов монахи и верующие возносили молитвы, направленные на преодоление препятствий к долгой и счастливой жизни, исцеление болезней и очищение кармы. Участникам рекомендовалось начитывать мантру богини: ОМ БХРУМ СВАХА ОМ АМРИТА АЮРДАДЕ СВАХА

Духовные наставники напоминают, что во время ритуалов важно сохранять благую мотивацию, желая продления жизни и благополучия не только себе и близким, но и всем живым существам.

Видео: Калмыцкий Хурул