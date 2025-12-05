7 декабря, 12:12
 1 °C
88,7
76,09
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 декабря, 08:55
НовостиСобытие

В рамках ежегодных практик продления жизни «Нас утдуллһн» в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» состоялся молебен.

Он был посвящён богине Ушнишавиджае (Намҗл бурхн) — одному из трёх основных божеств долголетия в буддийской традиции.

В течение двух с половиной часов монахи и верующие возносили молитвы, направленные на преодоление препятствий к долгой и счастливой жизни, исцеление болезней и очищение кармы. Участникам рекомендовалось начитывать мантру богини: ОМ БХРУМ СВАХА ОМ АМРИТА АЮРДАДЕ СВАХА

Духовные наставники напоминают, что во время ритуалов важно сохранять благую мотивацию, желая продления жизни и благополучия не только себе и близким, но и всем живым существам.

Видео: Калмыцкий Хурул

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия