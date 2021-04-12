В поселке Ергенинский состоялся конноспортивный праздник

Он проводится уже много лет, исключением стал 2020 год из-за неблагополучной эпидситуации. Так что, у любителей верховой езды было время подготовить своих верных Аранзалов

В этот раз турнир посвящен еще и 25-летию Аршанского хурула. Главный приз, учреждённый Объединением буддистов Калмыкии – автомобиль.

В каждом забеге свои победители. Скачки привлекают не только своей зрелищностью, но и атмосферой азарта. Но главная цель конного состязания, конечно, возрождение традиции предков.

Развитию не только конного, но и других национальных видов спорта в поселке Ергенинский уделяют особое внимание, говорит глава СМО Баатр Саджаев. Он сам любитель лошадей калмыцкой породы. С каждым годом все больше тех, кто соревнуется в ловкости, меткости и в силе. Более 70 лучников приняли участие в празднике. А это, в основном, молодежь, которой и предстоит продолжать традиции степняков.

Анатолия Зунгруева из поселка Барун Юстинского района еще в 6 лет крепко держаться в седле научил отец. Так и продолжается семейная династия - любителей верховой езды. Первомайские скачки в Ергенинском старается не пропускать. Говорит, что организаторы прилагают много усилий, чтобы объединить не только лучших скакунов республики и соседних регионов, но и туристов.

Лидером самой длинной дистанции - 20 тысяч метров стал Бамбуш Дорджиев, который неоднократно признавался лучшим жокеем Юга России. Испытание успешно прошел гнедой жеребец по кличке Аякс. Его владелец Григорий Цебиков из поселка Аршань-Зельмень Сарпинского района. Они совершили традиционный круг почета на завоеванном автомобиле.

Кстати, скачки не только зрелищное состязание, но и опасное. Нельзя предугадать, как себя может повезти твой четвероногий питомец. В этот раз падение жокея обошлось без травмы. С учетом всех этих моментов, Сумьян Эрендженов готовит коня к скачкам с психологической точки зрения. Общение и режим –вот главные составляющие, говорит он.

Конноспортивный праздник, как глоток воздуха после тяжелой зимы и напасти коронавируса, говорят все, кто пришел на Первомайские скачки. Тем более, в этот раз он был посвящен Международному году благодарности Его Святейшества Далай-ламе XIV. А потому, все наездники перед стартом получили благословение от Шаджин-Ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.