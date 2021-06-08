В поселке Цаган-Нур сегодня открыли новый буддийский храм

Его строили на пожертвования сельчан. Торжественную церемонию, которую запланировали еще в прошлом году, из-за пандемии отложили.

И вот важное событие состоялось. Верующие не могли не посетить мероприятие, которого ждали много лет. Оно проводится с соблюдением мер безопасности, на открытом воздухе. Поздравить цаганурцев приехал и Глава Калмыкии Бату Хасиков. А молебен провел Шаджин лама Тэлу Тулку Ринпоче и монахи Центрального хурула Калмыкии. Из Октябрьского района репортаж нашего специального корреспондента Ольги Эняевой.

Облик небольшого поселка заметно изменился с появлением культового объекта, о котором цаган-нурцы давно мечтали. Построили его приблизительно на той территории, где раньше располагался деревянный хурул «Таши Гоманг» в самом начале прошлого века. Но в годы советской власти это религиозное сооружение, как и многие другие в республике, было разрушено.

К сожалению, в архиве не сохранилось ни одной фотографии. Поэтому возрождение талтахинского хурула «Таши Гоманг» стало, поистине, сакральным событием. Народная стройка объединила всех местных жителей и неравнодушных людей. Возводили его своими силами, ежедневно упорно трудились, говорит Анатолий Менкнасунов. Он, как и многие мужчины села, взял на себя ответственность за стройку, с первых колышек. Женщины не отставали, если надо было - брали в руки лопаты. Всем им Шаджин-лама Калмыкии вручил благодарственные письма.

Многие помогли деньгами. Их не хватало. За счет благотворительного концерта и двух творческих марафонов собрали более одного миллиона рублей. Даже пенсионеры из скромного семейного бюджета выделили средства на это благое дело. Теперь, когда все трудности позади, не верится, что наступил день открытия и у нас есть священное место, говорят жители. Заветное желание предков возвести на родной земле хурул, спустя многие годы сбылось, рассказывает настоятель Геше Муутл. Он сам родом из поселка Цаган-Нур.

Официальное открытие должно было состояться в прошлом году, но из-за эпидситуации дату перенесли. Тем не менее, Геше Муутл проводил ежедневные и праздничные молебны. А сегодня он вместе с Шаджин ламой Тэло Тулку Ринпоче и монахами Центрального хурула совершил ритуал освящения.

Вернулись в свою обитель Зеленая и Белая Тары. Их спасла семья Лиджиевых после разрушения старого хурула в 30-е годы. Несмотря на запреты и гонения Буурл ээж, так ласково называют старейшину земляки, на протяжении многих лет хранила эти статуи.

Появление буддийского храма наполнило жизнь сельчан особым смыслом. Многочисленные реликвии, заложенные внутрь сооружения и освященные молитвами, создают вокруг мощное энергетическое поле, придают позитивную энергию и укрепляет веру в будущее, говорят мои земляки.