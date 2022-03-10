В Общественной палате РФ обсудили меры поддержки региональных СМИ

Заседание проходило под председательством заместителя Генерального директора - руководителя регионального департамента ВГТРК Рифата Сабитова. На совместном заседании Общественной палаты РФ и Общественного совета при Минцифры также присутствовали генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Юлия Загитова, директор филиала ГТРК "Пенза" Оксана Чубарь, директор филиала ГТРК "Горный Алтай", председатель Общественной палаты Республики Горный Алтай Татьяна Кончева и др.

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