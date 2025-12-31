В Национальной библиотеке им. Амур-Санана состоялась презентация книги «Предприниматели Калмыкии».

Её автором является заслуженный работник культуры России, ветеран труда Владимир Боваев.

Выступая на мероприятии, уполномоченный по правам предпринимателей в республике Оксана Эрдни-Горяева подчеркнула важность издания. Она отметила, что книга помогает осмыслить вклад делового сообщества в социальное и культурное развитие региона и может служить мотивационным примером для нового поколения предпринимателей.

Фото: Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана