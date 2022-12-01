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12 мая, 10:11
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В Калмыкию приезжает мастер буддийской медитации и философии Гьятрул Джигме Ринпоче

В Калмыкию приезжает мастер буддийской медитации и философии Гьятрул Джигме Ринпоче

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Целинного района. Ринпоче является наследником учений духовной линии передачи Рипа, настоятель действующих монастырей в Индии, Непале и духовный лидер более 10 тысяч учеников по всему миру. Именно благодаря ему в Москве был создан Центр Рипа.

Также под его руководством находятся еще 7 буддийских центров в Европе, Азии и Америке. Ринпоче руководит социальными проектами по профилактике малярии, по поддержке детей-сирот и школьников, спонсорству монахов и престарелых.

Фото: Администрация Целинного района Калмыкии

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