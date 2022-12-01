В Калмыкию приезжает мастер буддийской медитации и философии Гьятрул Джигме Ринпоче

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Целинного района. Ринпоче является наследником учений духовной линии передачи Рипа, настоятель действующих монастырей в Индии, Непале и духовный лидер более 10 тысяч учеников по всему миру. Именно благодаря ему в Москве был создан Центр Рипа.



Также под его руководством находятся еще 7 буддийских центров в Европе, Азии и Америке. Ринпоче руководит социальными проектами по профилактике малярии, по поддержке детей-сирот и школьников, спонсорству монахов и престарелых.



Фото: Администрация Целинного района Калмыкии