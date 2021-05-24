В Калмыкии заработала федеральная программа господдержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Они получат субсидию за каждого трудоустроенного безработного. На сегодня на работу принято 35 человек. Среди них и герой нашего сегодняшнего видеоматериала Иван Манджиев.

Элистинец Иван Манджиев, уже как месяц, трудиться в частном предприятии менеджером. В его обязанности входит не только административная работа, но еще он отвечает за развивающее направление бизнеса. Принять участие в программе посоветовал его друг. К тому же, Иван был зарегистрирован в качестве безработного в Центре занятости населения на момент старта федерального проекта. Это было обязательным условием программы.

А вот, чтобы стать получателем субсидии нужно не только трудоустроить безработного на полный рабочий день и платить не меньше МРОТ, но и не должно быть долгов по налогам, сборам, взносам, пеням и штрафам. По словам генерального директора Любови Убушаевой, которая наняла на работу Ивана, первый платеж в размере 15 тысяч рублей она уже получила. Средства поступают через месяц после приема на работу бывшего безработного. За каждого сотрудника с биржи труда работодатель получит сумму в размере трех МРОТ с учетом страховых взносов и районных коэффициентов.

Для того, чтобы стать участником программы необходимо подать заявление через личный кабинет на портале « Работа в России». А кандидатов подберут в Центре занятости населения, сообщили в профильном министерстве.

Кстати, это не первая господдержка предпринимателей в период коронавируса. А реализация программы оказалась выгодной для обеих сторон. Для получателя субсидии и для тех, кто нашел работу.