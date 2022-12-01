В Калмыкии стартовал пилотный проект по уходу за пожилыми людьми

Внедрение технологии "Услуги по уходу" состоялось в рамках сотрудничества Министерства социального развития, труда и занятости Республики с благотворительным фондом "Старость в радость". Услуги по уходу предоставляются бесплатно. Финансирование на реализацию проекта осуществляется при поддержке фонда Президентских грантов. Как отметила вице-премьер – министр социального развития, труда и занятости Калмыкии Марина Ользятиева, с внедрением новой технологии система долговременного ухода получит новый импульс.



Работу над проектом начали с оценки индивидуальной потребности в предоставлении услуг по уходу, сформировали институт персональных помощников для пожилых людей. По информации пресс-службы профильного министерства, услуги получат не менее 50 элистинцев. Это те, кто оказался в сложной жизненной ситуации – одинокие или проживающие вдалеке от своих родственников.