В Калмыкии почти вдвое чаще стали оплачивать проезд банковской картой

Всё больше жителей Калмыкии переходят на банковские карты в качестве универсального средства оплаты проезда в общественном транспорте. За первые восемь месяцев 2022 года количество транзакций превысило 670 тысяч операций. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вениамин Ким, управляющий Калмыцким отделением Сбербанка:

«Сбер в Калмыкии ведёт активную работу по развитию системы безналичных платежей. На сегодняшний день оплатить проезд картой можно во всех

муниципальных автобусах Элисты – это более 40 бортов. Жители республики оценили удобство такого способа оплаты: пользователям общественного транспорта теперь нет необходимости носить с собой наличные или тратить время на пополнение транспортной карты. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки».

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