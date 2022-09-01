22 сентября, 16:51
 17 °C
58,94
59,83
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 сентября, 16:18
Новости

В Калмыкии почти вдвое чаще стали оплачивать проезд банковской картой

В Калмыкии почти вдвое чаще стали оплачивать проезд банковской картой

Всё больше жителей Калмыкии переходят на банковские карты в качестве универсального средства оплаты проезда в общественном транспорте. За первые восемь месяцев 2022 года количество транзакций превысило 670 тысяч операций. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вениамин Ким, управляющий Калмыцким отделением Сбербанка:
«Сбер в Калмыкии ведёт активную работу по развитию системы безналичных платежей. На сегодняшний день оплатить проезд картой можно во всех
муниципальных автобусах Элисты – это более 40 бортов. Жители республики оценили удобство такого способа оплаты: пользователям общественного транспорта теперь нет необходимости носить с собой наличные или тратить время на пополнение транспортной карты. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки».

Реклама. Рекламодатель ООО «АОК Панорама».

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия