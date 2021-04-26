В Калмыкии Национальный праздник – День Рождения, Просветления и ухода в Паринирвану Будды Шакьямуни

Сегодня у каждого из нас есть возможность накопить духовную заслугу, сила которой в миллионы раз больше, чем в остальные дни.

Об этом напомнил Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче на торжественном молебне. Мероприятия начались на рассвете. Монахи даровали однодневные обеты Махаяны. Сегодня в хуруле был показан фильм «Маленький Будда», который поможет понять историю и философию учения.

Праздник в хуруле начался с ритуала подношения мощам Будды Шакьямуни и священным реликвиям, открытым для созерцания и поклонения. Затем к верующим обратился Тэло Тулку Ринпоче. Его эмоциональное выступление заставило всех присутствующих задуматься над тем, как, порой, бездарно мы растрачиваем свое время в погоне за материальным достатком, забывая о духовном развитии. На вопросы, а правильно ли я, как буддист, живу, уделяю ли больше времени молитвенной практике, нам всем еще предстоит ответить. Шаджин Лама призвал переключить свои мысли на позитивный лад, практиковать терпенье, начитывать мантры, применять в жизни учение Будды. Особенно в День Его Рождения, Просветления и ухода в Паринирвану. Это кульминация священного месяца Yр Сар, который в этом году отмечается с 12 мая по 10 июня.

Сам Сиддхартха Гаутама считал, что любой человек может достичь Просветления. Только через благой путь. Будда Шакьямуни сумел создать новое учение, которое считается самым мирным. Он передавал свой опыт людям, помогая им прийти к совершенству и раскрытию потенциала тела, речи и ума. Монахи всем желающим даровали однодневные обеты Махаяны, которые помогают накопить неизмеримое количество заслуг. К примеру, отказ от приема пищи после полудня.

В этот день, по традиции, также принимают обет трезвости. Сроки его каждый выбирает сам. Если человек, хотя бы на месяц, откажется от алкоголя, то эта очистительная практика в священный месяц Yр Сар приобретает большую силу, говорит элистинка Алла Курчаева.

А старший администратор Центрального хурула Йонтен гелюнг отметил, что с каждым годом желающих избавиться от вредных привычек становится больше.

В праздничной программе также ритуал омовения и освящения большой танки Будды Шакъямуни, совершение обхода вокруг хурула вместе с монахами. Это ли не повод для радости и молитв за счастье всех живых существ? Так что, можно сделать первый шаг на пути к совершенству. От имени Бату Хасикова всех верующих с праздником поздравил руководитель Администрации Главы Калмыкии Чингис Бериков.