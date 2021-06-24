В Калининградской области открыт памятник Басану Бадьминовичу Городовикову

В Краснознаменске Калининградской области в торжественной обстановке вчера состоялась церемония открытия памятника Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Басану Бадьминовичу Городовикову. Басан Бадьминович принимал участие в освобождении Калининградской области от немецко-фашистских захватчиков, командуя 184-ой стрелковой дивизией. В память о великой личности и событиях тех лет администрация калмыцкой столицы выступила с инициативой стать Краснознаменску и Элисте городами-побратимами.

Среди тех, кто присутствовал на знаменательном событии были внучка Героя Советского Союза Елена Николаевна Городовикова, заместитель Главы Администрации Элисты Дмитрий Довгополов и общественный деятель, известный врач Бадма Башанкаев.

К основанию мемориала возложена горсть земли, собранная накануне в Элисте. В преддверии открытия памятника в калмыцкой столице состоялось мероприятие, в ходе которого участники делегации совместно с юнармейцами и волонтёрами Победы собрали землю у мемориала «Вечный огонь».

Кстати, тут же в сентябре прошлого года в честь нашего Героя назвали центральную площадь города.