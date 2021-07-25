В избирательном комитете региона началась жеребьевка

В эти минуты в Избирательной комиссии республики проходит жеребьевка по распределению безвозмездной печатной площади в региональных государственных периодических печатных изданиях. Она предоставляется для публикации предвыборных агитационных материалов. А завтра, в 10 часов, состоится жеребьевка по распределению безвозмездного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания. Напомним, всего от политических партий зарегистрировано 10 кандидатов.



