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16 августа, 13:57
НовостиПолитика

В избирательном комитете региона началась жеребьевка

В избирательном комитете региона началась жеребьевка

В эти минуты в Избирательной комиссии республики проходит жеребьевка по распределению безвозмездной печатной площади в региональных государственных периодических печатных изданиях. Она предоставляется для публикации предвыборных агитационных материалов. А завтра, в 10 часов, состоится жеребьевка по распределению безвозмездного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания. Напомним, всего от политических партий зарегистрировано 10 кандидатов.

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