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1 июля, 17:25
НовостиПамять

В городе Краснознаменск открыли памятник нашему соотечественнику Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Басану Городовикову

В городе Краснознаменск открыли памятник нашему соотечественнику Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Басану Городовикову

Напомним, знаменитый военачальник в годы Великой Отечественной войны командовал кавалерийскими и стрелковыми дивизями, участвовал в обороне Севастополя, а также принимал участие в освобождении Калининградской области от фашистов. Чтобы отдать дань памяти Герою, участвовавшему в освобождении города, в его честь была названа площадь в прошлом году, а сейчас её украсил памятник.

 

 

 

 

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