В городе Краснознаменск открыли памятник нашему соотечественнику Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Басану Городовикову

Напомним, знаменитый военачальник в годы Великой Отечественной войны командовал кавалерийскими и стрелковыми дивизями, участвовал в обороне Севастополя, а также принимал участие в освобождении Калининградской области от фашистов. Чтобы отдать дань памяти Герою, участвовавшему в освобождении города, в его честь была названа площадь в прошлом году, а сейчас её украсил памятник.