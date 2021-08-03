В эту субботу в Центральном хуруле стартуют традиционные тантрические ритуалы

С сегодняшнего дня в Центральном хуруле принимают сосуды богатства к ритуалу «Яндгруб».

Выдавать их будут с 7 октября. Напомним, с этой субботы и до 6 числа в храме Золотая Обитель Будды Шакьямуни проведут традиционные тантрические ритуалы. На это время храм будет закрыт для посещения. О том, как идет подготовка – в нашем сюжете.

По словам прихожанки храма Екатерины Бадмаевой, надо радоваться тому, что наперекор силам, пытавшимся искоренить религию, наши предки следовали бесценным постулатам, впитывая с молоком матери важное из Учения Будды – любовь и сострадание. А большие тантрические ритуалы – это еще и возможность получить благословение высших сил во благо всей семьи, всех живых существ.

Такого же мнения придерживается и верующая Людмила Чонкураева. Рассказывает, что приходит в хурул часто и не одна, а всей семьей. Внуки также следуют примеру старших. В преддверии больших молебнов, как и многие элистинцы, она принесла «сосуд богатства», веруя, что ритуал очищения и благополучия окажет свое благотворное влияние.

Ритуал «Янгдруб» проводится один раз в год в буддийских монастырях и направлен на привлечение удачи, благополучия, процветания. Этому, как говорят монахи, во многом, способствует освященный в ходе церемонии «сосуд богатства». В Центральном хуруле – этот тантрический обряд впервые состоялся в 2004 году по инициативе Шаджин Ламы Тэло Тулку Ринпоче. Тогда в нем приняли участие священнослужители из монастыря Гьюдмед. В период пандемии он транслируется в онлайн-режиме.

А духовное благополучие, продолжает Йонтен-гелюнг, это, когда человек старается взрастить в себе 10 белых добродетелей, отбросив 10 черных.

Кроме «Янгдруб» в Золотой обители состоятся еще три важных тантрических ритуала. Это «Джинсег» – подношение Огненной пуджи, «Торгьяк» – для устранения природных катаклизмов и «Танграк Кангсо» - обряд призвание божеств - защитников Центрального хурула.