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4 января, 18:52
НовостиКультура

В эти дни в Элисте с гастролями находится цирк из Новосибирска

В эти дни в Элисте с гастролями находится цирк из Новосибирска

В труппу Большого российского цирка «Циркус ленд» вошли московские артисты, многие из которых входят в сотню лучших артистов мира. Гости подготовили специальную новогоднюю программу, где Дед Мороз и Снегурочка обязательно победят злые силы и до 9 января подарят детям добрую волшебную сказку. 

С любимыми героями элистинцы – взрослые и дети - смогут встретиться в полдень и в пять вечера. Два представления в день – готовят цирковые исполнители в разных жанрах.

 Труппа уже дала благотворительное представление для многодетных и малообеспеченных семей и детей-инвалидов. 

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