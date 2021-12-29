В эти дни в Элисте с гастролями находится цирк из Новосибирска

В труппу Большого российского цирка «Циркус ленд» вошли московские артисты, многие из которых входят в сотню лучших артистов мира. Гости подготовили специальную новогоднюю программу, где Дед Мороз и Снегурочка обязательно победят злые силы и до 9 января подарят детям добрую волшебную сказку.

С любимыми героями элистинцы – взрослые и дети - смогут встретиться в полдень и в пять вечера. Два представления в день – готовят цирковые исполнители в разных жанрах.

Труппа уже дала благотворительное представление для многодетных и малообеспеченных семей и детей-инвалидов.