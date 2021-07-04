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5 августа, 20:56
НовостиОбразование

В Элисте сегодня началась приемка школ к новому учебному году

В Элисте сегодня началась приемка школ к новому учебному году

В составе комиссии специалисты, представляющие разные службы. А потому, проверка осуществляется по многим направлениям. Но усилению мер безопасности уделено особое внимание. Это связано не только с эпидситуацией в регионе. В течение года дети должны быть защищены с антитеррористической и с противопожарной сторон.

Потому, в первую очередь, проверяют исправность сигнализации, системы оповещения, наличие эвакуационных выходов, правильное оформление необходимых документов. Пока 7 городских школ готовы к новому учебному году. Сегодня комиссия приняла еще одну - Русскую национальную гимназию. Замечаний нет.

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