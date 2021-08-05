В Центральном хуруле продолжается серия ежегодных тантрических ритуалов

Они проходят под руководством Шаджин ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. Сегодня монахи готовятся к проведению Торгьяк. А накануне провели Огненную Пуджу.

Жители Калмыкии всегда ждут этот ритуал особенно. Вся церемония в этом году проходит в режиме онлайн из-за эпидситуации в регионе. Подношение Джинсег проводится ради блага всех живых существ.

Наша землячка Светлана Талтаева более 15 лет проживает в Московской области. Старается не пропускать Огненную Пуджу. А Саглара Дживинова, как и другие волонтеры, помогала в подготовке проведения тантрического ритуала.

Первая часть началась с большого молебна. В хурул никого не пустили, все желающие могли присоединиться в этот день к прямой трансляции. Но уже во время проведения практической части Пуджи, ворота храма открыли для ограниченного количества граждан. Древний обряд до коронавируса проводили мастера из монастыря Дрепунг Гоманг. Сейчас это сделали Шаджин-лама Калмыкии и местные священнослужители на улице.

Для подношения, в данном случае, божеству Ямантаке люди принесли молочные продукты. В основном, масло для продления жизни, обретения богатства. Но монахи готовят свои субстанции для огня. К примеру, подносят злаковые, прежде всего, в целях избавления от болезней. Это особенно актуально сейчас, когда весь мир борется с ковидом. В конечном итоге, этот ритуал, который относится к высшему классу тантр, ведет к высшему достижению – просветлению. Каждое из подношений, говорит администратор хурула Йонтен-гелюнг, имеет свое назначение.

Кроме того, в ходе проведения Огненной Пуджи были сожжены множество листов с именами умерших. Как пояснили монахи, пламя устраняет негативную карму, накопленную в прошлых жизнях, и способствует более благоприятному перерождению. Завтра в Центральном хуруле ритуал устранения препятствий, а 6 октября - призыва защитников.