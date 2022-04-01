5 мая, 09:53
В библиотеке Центрального хурула Калмыкии прошло заседание клуба «Манджушри», посвященное презентации книги «Наш великий наставник геше Дугда»
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Она рассказывает о драгоценном учителе внесшим огромный вклад в возрождение и развитие буддизма в Калмыкии. Книгу преподнесли в дар Шаджин-ламе Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, монахам Центрального хурула, монастырю «Дрепунг Гоманг», Национальной библиотеке имени Амур-Санана, районным библиотекам и учебным заведениям.