В Астрахани c большим успехом прошел концерт артистов Калмыкии «Степная рапсодия».

В концертном зале имени М. Максаковой выступили Государственный хор Калмыкии имени А. Цебекова, оркестровая группа Государственного академического ансамбля песни и танца «Тюльпан», а также оркестр русских народных инструментов имени В. Махова и солист Шамситдин Мирзоев Астраханской государственной филармонии.

Первое отделение было посвящено калмыцким народным песням. Второе отделение - сольный концерт артистки Государственного хора РК Айсы Брюгидиковой.

Айса Брюгидикова - лауреат премии главы Калмыкии, обладатель специального приза международного фестиваля «Ойрат-Тюмен», Золотой медали XVI молодежных дельфийских игр России и СНГ. Певица исполнила русские народные и авторские песни в сопровождении Оркестра русских народных инструментов имени В. Махова под управлением Елены Серединцевой.