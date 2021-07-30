В Аршанском хуруле продолжаются ремонтные работы

Накануне с ходом ремонта ознакомился Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. Верховному ламе рассказали о результатах проделанной работы и о том, что еще предстоит сделать.

На сегодняшний день оштукатурен и обновлен фасад здания, отремонтированы лестничные пролеты, покрашены фонарные столбы. Также, в скором времени будут изготовлены и установлены новые молитвенные барабаны (кюрдэ), заменены бордюры, сделана отмостка и уложена асфальтная дорожка вокруг здания храма. Уже выполнен большой объем работы, но предстоит сделать еще немало.