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10 сентября, 13:07
НовостиСтроительствоРелигия

В Аршанском хуруле продолжаются ремонтные работы

В Аршанском хуруле продолжаются ремонтные работы

Накануне с ходом ремонта  ознакомился Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. Верховному ламе рассказали о результатах проделанной работы и о том, что еще предстоит сделать.

 На сегодняшний день оштукатурен и обновлен фасад здания, отремонтированы лестничные пролеты, покрашены фонарные столбы. Также, в скором времени будут изготовлены и установлены новые молитвенные барабаны (кюрдэ), заменены бордюры, сделана отмостка и уложена асфальтная дорожка вокруг здания храма. Уже выполнен большой объем работы, но предстоит сделать еще немало.

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