Участковые избирательные комиссии начали прием заявлений от жителей Калмыкии, желающих проголосовать по месту нахождения

Отдать голос не по месту регистрации позволяет система "Мобильный избиратель". Она функционирует со 2 августа в МФЦ и в территориальных избиркомах. А сейчас есть возможность прийти на свой участок.

Кстати, узнать, какой из них ваш, можно на портале "Госуслуги". Оформить заявление нужно до 13 сентября. И 17, 18, 19 сентября смело отправляйтесь на пункт голосования, удобный для Вас. Например, рядом с местом работы или учебы. Напомним, система "Мобильный избиратель" заменила открепительные удостоверения.