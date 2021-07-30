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9 сентября, 15:51
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Участковые избирательные комиссии начали прием заявлений от жителей Калмыкии, желающих проголосовать по месту нахождения

Участковые избирательные комиссии начали прием заявлений от жителей Калмыкии, желающих проголосовать по месту нахождения

Отдать голос не по месту регистрации позволяет система "Мобильный избиратель". Она функционирует со 2 августа в МФЦ и в территориальных избиркомах. А сейчас есть возможность прийти на свой участок.

Кстати, узнать, какой из них ваш, можно на портале "Госуслуги". Оформить заявление нужно до 13 сентября. И 17, 18, 19 сентября смело отправляйтесь на пункт голосования, удобный для Вас. Например, рядом с местом работы или учебы. Напомним,  система "Мобильный избиратель" заменила открепительные удостоверения.

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