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31 октября, 12:01
Новости

Свежий улов прямо с Камчатки

Красная икра, белорыбица. Позаботиться об укреплении иммунитета, а морские деликатесы, как известно, богаты витаминами и полезными микроэлементами, и заодно запастись ими к столу на предстоящие праздники можно уже сейчас – в Элисте будет представлена выставка дальневосточной продукции.

Фото взято в свободном доступе.

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