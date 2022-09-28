Свежий улов прямо с Камчатки

Красная икра, белорыбица. Позаботиться об укреплении иммунитета, а морские деликатесы, как известно, богаты витаминами и полезными микроэлементами, и заодно запастись ими к столу на предстоящие праздники можно уже сейчас – в Элисте будет представлена выставка дальневосточной продукции.



Фото взято в свободном доступе.