Ступу Просветления возведут в поселке Лиман Астраханской области

Место под строительство ступы Просветления освятил Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче во время своего визита в конце июля. Он прибыл по приглашению ген Тензина Намдак, настоятеля Лиманского хурула - единственного буддийского храма в Астраханской области.

В нескольких селах района жители уже возвели субурганы в память о своих предках. Теперь силами жителей один из них появится и в райцентре. Они верят, ступа, будучи источником духовной энергии, сплотит жителей и принесет гармонию, также в буддизме она препятствует эпидемиям и катаклизмам.