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20 августа, 13:43
НовостиСтроительствоРелигия

Ступу Просветления возведут в поселке Лиман Астраханской области

Ступу Просветления возведут в поселке Лиман Астраханской области

Место под строительство ступы Просветления освятил Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче во время своего визита в конце июля. Он прибыл по приглашению ген Тензина Намдак, настоятеля Лиманского хурула - единственного буддийского храма в Астраханской области.

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В нескольких селах района жители уже возвели субурганы в память о своих предках. Теперь силами жителей один из них появится и в райцентре. Они верят, ступа, будучи источником духовной энергии, сплотит жителей и принесет гармонию, также в буддизме она препятствует эпидемиям и катаклизмам. 

 

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