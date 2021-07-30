Стали известны предварительные федеральные результаты выборов депутатов Государственной Думы 8 созыва

Итоги голосования по региону будут озвучены позже

В течение трёх дней жители Калмыкии исполняли свой гражданский долг и выбирали достойного, по их личному мнению, кандидата.

Напомним, в рамках выборной кампании, в регионе работало 235 избирательных участков. Прозрачность обеспечивали видеорегистраторы и спецкамеры. Также для этого было привлечено свыше шестисот наблюдателей.

Наши корреспонденты следили за ходом голосования и за подсчётом голосов. В прямом эфире с места событий Александр Бедишов.