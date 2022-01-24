Сотрудники Межрайонного отделения судебных приставов помогли получить жилье 7 сиротам

По обращению граждан, чьи права на предоставление жилья от государства были нарушены, представители закона возбудили исполнительные производства и уведомили об этом руководство Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству региона, предупредив об уголовной ответственности за неисполнение приговора суда

Еще одно исполнительное производство о предоставлении Администрацией Элисты жилья, площадью не менее 33 квадратных метров гражданину «Б» по договору социального найма было окончено фактическим исполнением.