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22 января, 18:06
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Скоро состоится премьера совместного музыкального альбома Тэло Тулку Ринпоче и российского пианиста и композитора Антона Батагова

Скоро состоится премьера совместного музыкального альбома Тэло Тулку Ринпоче и российского пианиста и композитора Антона Батагова

 

Альбом длительностью в один час представляет собой ряд композиций, написанных на текст избранных глав из знаменитой поэмы "Бодхичарья-аватара" или, в переводе на русский язык, "Путь Бодхисаттвы". Сочинил ее великий индийский мастер Шантидева еще в 8 веке.

Идея оживить ее для современных слушателей зародилась в 2008 году. Тогда Верховный лама Калмыкии предложил российскому композитору и пианисту Антону Батагову сочинить музыку под старинное произведение.

В 2009 году альбом "Бодхичарья-аватара" был издан только на CD, делится Батагов на своем официальном сайте. А в 2021 году был сделан новый мастеринг, и теперь альбом готов к цифровому переизданию.

 Премьера состоится 18 февраля. 

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