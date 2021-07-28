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19 августа, 23:00
НовостиCOVID-19Религия

Шаджин лама Калмыкии восстанавливается после коронавируса

Шаджин лама Калмыкии восстанавливается после коронавируса

Тэло Тулку Ринпоче прошел госпитализацию в Москве. Сейчас духовный лидер лечится дома в режиме изоляции. Как он пояснил, болезнь протекала без осложнений, с общими симптомами, такими как ломота в теле и высокая температура. 

Шаджин лама также поделился, что справиться с недугом ему помогли духовные практики Дхармы. Коронавирус оказывает значительное влияние не только на физическое, но и на ментальное здоровье. Потому важно работать и над своими эмоциями. 

Также наставник призвал жителей республики приложить все усилия для защиты себя и окружающих во время борьбы с коронавирусной инфекцией: "Берегите себя и будьте готовы к любым сложностям. Спасибо большое всем, кто заботился обо мне. Я уже на пути к выздоровлению."

 

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