Шаджин-лама Калмыкии посетил Лаганский район где будут построены ступы

Тэло Тулку Ринпоче прибыл по приглашению местной религиозной организации, чтобы провести обряд выкупа земли на территории Джалыковского хурула, где к его 30-летию планируют строительство ступы. Ещё один обряд выкупа провели в посёлке Лиман, где также будет установлено буддийское сооружение. Также глава буддистов Калмыкии посетил село Буранное, где местные жители своими силами возводят Лотосовую ступу.