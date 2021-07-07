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28 июля, 13:47
НовостиРелигия

Шаджин-лама Калмыкии посетил Лаганский район где будут построены ступы

Шаджин-лама Калмыкии посетил Лаганский район где будут построены ступы

Тэло Тулку Ринпоче прибыл по приглашению местной религиозной организации, чтобы провести обряд выкупа земли на территории Джалыковского хурула, где к его 30-летию планируют строительство ступы. Ещё один обряд выкупа провели в посёлке Лиман, где также будет установлено буддийское сооружение. Также глава буддистов Калмыкии посетил село Буранное, где местные жители своими силами возводят Лотосовую ступу.

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