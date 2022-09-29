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1 декабря, 08:50

Сегодня во всей России пройдет индексация платы за электроэнергию

Сегодня во всей России пройдет индексация платы за электроэнергию

По новому тарифу в Калмыкии ее стоимость может достигать до 6.08 рублей за киловат в час. Федеральная антимонопольная служба рассчитала минимальное и максимальное значение, в которое должны уложиться региональные власти.

Конечную цену уже установит региональный тарифный орган республики. Следующая индексация состоится в июле 2024 года.

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