Сегодня верующие Калмыкии отмечают День Первого Поворота Колеса Учения Будды

Мероприятия в Центральном хуруле начались с восходом солнца с принятия восьми однодневных обетов Махаяны. А в 8 утра был проведен ритуал, во время которого монахи и миряне совершили обход вокруг храма со статуей Будды Майтрейи и священными текстами. После - праздничный молебен. Завершится празднество наставлениями Шаджин ламы Тэло Тулку Ринпоче на тему «Четыре Благородные Истины», трансляция которых пройдет на Youtube канале.