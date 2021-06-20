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14 июля, 10:01
НовостиСобытиеРелигия

Сегодня верующие Калмыкии отмечают День Первого Поворота Колеса Учения Будды

Сегодня верующие Калмыкии отмечают День Первого Поворота Колеса Учения Будды

Мероприятия в Центральном хуруле начались с восходом солнца с принятия восьми однодневных обетов Махаяны. А в 8 утра был проведен ритуал, во время которого монахи и миряне совершили обход вокруг храма со статуей Будды Майтрейи и священными текстами. После - праздничный молебен. Завершится празднество наставлениями Шаджин ламы Тэло Тулку Ринпоче на тему «Четыре Благородные Истины», трансляция которых пройдет на Youtube канале.

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