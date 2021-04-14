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12 мая, 16:39
НовостиОбщество

Сегодня в Татарстане день траура

Сегодня в Татарстане день траура

 

 Вместе со всей страной по погибшим в школе города Казань скорбит и Калмыкия. Усилены меры безопасности во всех учебных заведениях региона. Этим утромв Центральном хуруле провели молебен в связи с событиями в казанской гимназии. За упокой души погибших и за выздоровление раненых вместе с верующими и священнослужителями помолился и Глава региона Бату Хасиков.

Свои соболезнования родственникам и близким жертв трагедии выразил Шаджин лама Тэло Тулку Ринпоче и монашеская община. Специальные службы в эту субботу пройдут и в православных храмах республики.

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