Сегодня в Татарстане день траура

Вместе со всей страной по погибшим в школе города Казань скорбит и Калмыкия. Усилены меры безопасности во всех учебных заведениях региона. Этим утромв Центральном хуруле провели молебен в связи с событиями в казанской гимназии. За упокой души погибших и за выздоровление раненых вместе с верующими и священнослужителями помолился и Глава региона Бату Хасиков.

Свои соболезнования родственникам и близким жертв трагедии выразил Шаджин лама Тэло Тулку Ринпоче и монашеская община. Специальные службы в эту субботу пройдут и в православных храмах республики.