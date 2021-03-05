Сегодня в России День работника культуры

Это праздник не только артистов и музыкантов, но сотрудников музеев и библиотек, концертных организаций, городских и сельских клубов, коллективов художественной самодеятельности. Каждый день работники этой отрасли в Калмыкии несут людям радость, частицы добра и света, учат понимать, ценить и приумножать прекрасное.

В сфере культуры нет равнодушных и случайных людей, здесь трудятся профессионалы с безграничной фантазией, талантливые и преданные своему делу. И сегодня они подведут итоги года, а лучшие сотрудники получат заслуженные награды.

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