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25 марта, 10:04
НовостиСобытиеОбществоКультура

Сегодня в России День работника культуры

Сегодня в России День работника культуры

Это праздник не только артистов и музыкантов, но сотрудников музеев и библиотек, концертных организаций, городских и сельских клубов, коллективов художественной самодеятельности. Каждый день работники этой отрасли в Калмыкии несут людям радость, частицы добра и света, учат понимать, ценить и приумножать прекрасное. 

В сфере культуры нет равнодушных и случайных людей, здесь трудятся профессионалы с безграничной фантазией, талантливые и преданные своему делу. И сегодня они подведут итоги года, а лучшие сотрудники получат заслуженные награды.

Подробнее смотрите в нашем дневном выпуске в 14:30.

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