16 января, 10:05
Сегодня в переулке Народный произошло ДТП с повреждением опоры воздушной линии электропередачи, в результате чего было нарушено электроснабжение нескольких улиц
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Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» ведут восстановительные работы. На период восстановительных работ частично приостановлена подача электроэнергии абонентам улиц Южного и Юго-Западного районов, прилегающих к переулку Народный.
Как сообщила пресс-служба администрации, работы продлятся до 17.00.
По данному факту составлен акт и обращение в правоохранительные органы. Энергетики напоминают жителям республики о внимательном и осторожном управлении автотранспортными средствами вблизи энергообъектов и строгом соблюдении правил электробезопасности в охранной зоне линии электропередачи.
Фото: Город Элиста