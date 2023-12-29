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16 января, 10:05
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Сегодня в переулке Народный произошло ДТП с повреждением опоры воздушной линии электропередачи, в результате чего было нарушено электроснабжение нескольких улиц

Сегодня в переулке Народный произошло ДТП с повреждением опоры воздушной линии электропередачи, в результате чего было нарушено электроснабжение нескольких улиц

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» ведут восстановительные работы. На период восстановительных работ частично приостановлена подача электроэнергии абонентам улиц Южного и Юго-Западного районов, прилегающих к переулку Народный.

Как сообщила пресс-служба администрации, работы продлятся до 17.00.

По данному факту составлен акт и обращение в правоохранительные органы. Энергетики напоминают жителям республики о внимательном и осторожном управлении автотранспортными средствами вблизи энергообъектов и строгом соблюдении правил электробезопасности в охранной зоне линии электропередачи.

Фото: Город Элиста

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