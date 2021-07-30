Сегодня в Калмыкию прибыли представители Национального центра искусств имени Индиры Ганди

С гостями будет сотрудничать Аршанский хурул в рамках меморандума. Его подписали ранее Шаджин-лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и секретарь центра Саччидананд Джоши. Соглашение предусматривает взаимодействие в образовательной и культурной сферах. Также стороны будут предоставлять друг другу площадки для творческого диалога по различным видам искусств – от архитектуры и литературы до музыки, танцев, театра, живописи и кинематографии, а также для проведения масштабных молебнов за мир во всём мире. Сегодня об этом идет речь на совещании в Центральном хуруле Калмыкии.