В Элисте участковые комиссии получают бюллетени для голосования на выборах депутатов Госдумы 8 созыва

По данным избиркома, в 48 участков передадут не менее 80 тысяч экземпляров. А еще ТИК передает специальные защитные знаки в строгом соответствии с количеством бюллетеней. Прием-передача бланков отражается в соответствующем акте.

При этом вправе присутствовать как сами кандидаты, так их представители. Доставят избирательные бюллетени в УИК в сопровождении полицейских. Они же и будут осуществлять круглосуточное дежурство в помещениях хранения.