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5 октября, 17:37
НовостиРелигия

Сегодня в честь 25-летия Сякюсн сюме Шаджин лама Калмыкии провел праздничный молебен

Сегодня в честь 25-летия Сякюсн сюме Шаджин лама Калмыкии провел праздничный молебен

Из-за пандемии мероприятие транслировалось онлайн из Центрального хурула. Но, согласно ранее принятому решению, благодарственные грамоты вручены большому отряду строителей. Тем, кто на протяжение многих лет вносят свой посильный вклад в возведение новых хурулов, ступ, оказывают безвозмездную помощь в ремонте и содержании культовых объектов.

Сегодня можно говорить о расцвете буддизма в Калмыкии, отметил Верховные лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. С благословения Его Святейшества и началось строительство Сякусн сюме. Он же освятил Аршанский хурул.

Сегодня не только возводят религиозные объекты, есть уникальная возможность слушать лекции Учителей из Тибета и Индии, а также проводить большие тантрические ритуалы. Сегодня монахи храма Золотая обитель Будды Шакьямуни провели большой ритуал Торгьяк, посвященный устранению препятствий, природных катаклизмов. На его завершающей стадии  в огонь было брошено ритуальное оружие – торма, нацеленное на вредоносных духов.

 

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