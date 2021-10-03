Сегодня Шаджин Ламе Калмыкии исполняется 49 лет

Тэло Тулку Ринпоче занял свою должность в 1992 году и с тех пор посвятил свою жизнь развитию буддизма как верховный Лама республики.

Символично, что в этот же день, в Центральном хуруле Калмыкии состоялся праздничный молебен, посвящённый Нисхождению Будды Шакьямуни на землю с небес Тридцати трёх божеств.

С половины пятого утра геше Джанчуб даровал 8 обетов Махаяны, а в 9:00 начался сам молебен, который, в связи с непростой обстановкой по коронавирусу в регионе, проводится с ограниченным количеством людей. Трансляция доступна на официальном YouTube –канале хурула.