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27 октября, 10:14
НовостиСобытиеРелигия

Сегодня Шаджин Ламе Калмыкии исполняется 49 лет

Сегодня Шаджин Ламе Калмыкии исполняется 49 лет

 Тэло Тулку Ринпоче занял свою должность в 1992 году и с тех пор посвятил свою жизнь развитию буддизма как верховный Лама республики. 

Символично, что в этот же день, в Центральном хуруле Калмыкии состоялся праздничный молебен, посвящённый Нисхождению Будды Шакьямуни на землю с небес Тридцати трёх божеств. 

С половины пятого утра геше Джанчуб даровал 8 обетов Махаяны, а в 9:00 начался сам молебен, который, в связи с непростой обстановкой по коронавирусу в регионе, проводится с ограниченным количеством людей. Трансляция доступна на официальном YouTube –канале хурула.

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