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6 мая, 15:52
Новости

Сегодня представители столичной администрации озвучили программу мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Элисте

Сегодня представители столичной администрации озвучили программу мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Элисте

Сегодня представители столичной администрации озвучили программу мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Элисте. Они начнутся в 9 утра с церемонии возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Затем, в 10 часов, у Пагоды семи дней пройдёт сбор участников Всероссийской акции «Бессмертный полк». В этом году он пройдет в традиционном формате. Регистрироваться на шествие не нужно – достаточно прийти с портретом своего героя – участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, партизана, врача, узника концлагерей, словом, того, кто боролся за Великую победу. Шествие колонны пройдет по улице Ленина до площади Победы. 

Кроме того, в полдень, на территории Элистинского ипподрома состоятся конноспортивные соревнования.

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