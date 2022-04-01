Сегодня представители столичной администрации озвучили программу мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Элисте. Они начнутся в 9 утра с церемонии возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Затем, в 10 часов, у Пагоды семи дней пройдёт сбор участников Всероссийской акции «Бессмертный полк». В этом году он пройдет в традиционном формате. Регистрироваться на шествие не нужно – достаточно прийти с портретом своего героя – участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, партизана, врача, узника концлагерей, словом, того, кто боролся за Великую победу. Шествие колонны пройдет по улице Ленина до площади Победы.

Кроме того, в полдень, на территории Элистинского ипподрома состоятся конноспортивные соревнования.