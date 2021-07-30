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16 сентября, 15:53
Новости

Сегодня начал свою работу центр видеонаблюдения Общественной палаты республики

Сегодня начал свою работу центр видеонаблюдения Общественной палаты республики

Расположился он в здании главного корпуса Калмыцкого госуниверситета. Камерами охвачен 81 территориальный избирательный участок. Работать они будут круглосуточно на протяжении трех дней.

Видео в режиме реального времени поступает в штаб. Здесь размещены места для наблюдателей. Они смогут видеть, как проходит процесс голосования по выбору депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания России.

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