Сегодня начал свою работу центр видеонаблюдения Общественной палаты республики

Расположился он в здании главного корпуса Калмыцкого госуниверситета. Камерами охвачен 81 территориальный избирательный участок. Работать они будут круглосуточно на протяжении трех дней.

Видео в режиме реального времени поступает в штаб. Здесь размещены места для наблюдателей. Они смогут видеть, как проходит процесс голосования по выбору депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания России.