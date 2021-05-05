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14 июня, 17:58
Новости

Сегодня ко дню рождения, Просветления и Паринирваны Будды Шакьямуни администрация центрального хурула подготовила программу праздничных мероприятий

Это торжественный молебен, выставка священных реликвий, показ мультфильма для детей «Будда-рождение легенды».  Свои поздравления верующим направил Глава региона Бату Хасиков и Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. А начался праздник с восходом солнца. На рассвете монахи даровали всем желающим однодневные обеты Махаяны, которые помогают накопить неисчислимые благие заслуги-буйн. Ольга Эняева подробнее.

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