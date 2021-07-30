Сегодня Избирком республики подвел итоги выборов в ГосДуму

Предварительные результаты занесены в специальный протокол. Его подписали члены ведомства и после заседания отправили в ЦИК для подведения окончательных итогов. Они будут оглашены в пятницу. Напомним, в голосовании приняли участие около 100 тысяч жителей региона. Среди политических партий в тройке лидеров «Единая Россия», у нее 39, 52%, а также «КПФР» и партия «Новые люди». По одномандатному округу №15 - Бадма Башанкаев набрал 40, 55%. Вторым стал Санал Убушиев, третьим - Андрей Чиджиев.

Также сегодня была озвучена информация о поступивших жалобах. Их рассмотрят территориальные комиссии для принятия решений. Напомним, депутатов избирают на пять лет.

Между тем ГосДума уже объявила о распределении мест. 324 мандата получает «Единая Россия», 57 – «КПРФ», 21 – «ЛДПР». И 13 впервые займут представители партии «Новые люди». У самовыдвиженцев – пять. По одному мандаты получают – «Гражданская платформа», «Родина», «Партия роста».