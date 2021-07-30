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21 сентября, 15:09
НовостиПолитика

Сегодня избирком республики подвел итоги выборов в Госдуму

Сегодня избирком республики подвел итоги выборов в Госдуму

А результаты трехдневного голосования занесены в специальный протокол. Их два: по партийным спискам и одномандатным округам. Документы, которые подписали члены избирательной комиссии, сразу после сегодняшнего заседания отправлены в ЦИК для подведения окончательных итогов, которые будут оглашены на днях. Напомним, что в сентябрьских выборах приняли участие около 100 тысяч жителей региона, или 49,77%. Это пока предварительные данные. Среди политических партий в тройке лидеров Единая Россия, у нее 39,52%, у КПФР - 25,97%, и партия Новые люди набрала больше 12,97%. По одномандатному округу №15 - Бадма Башанкаев набрал 40,55%. Вторым стал Санал Убушиев с результатом 22,29%. Третьим идет Андрей Чиджиев. У него 8,25%. Также сегодня была озвучена информация о поступивших в комиссию жалобах. Их рассмотрят территориальные избирательные комиссии для принятия решений. 

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