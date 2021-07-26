Избирком Калмыкии провел жеребьёвку по распределению бесплатного времени в эфире региональных теле- и радиоканалов

Речь идет об эфире ГТРК «Калмыкия» и «Национального телевидения Калмыкии» для размещения агитационных материалов и дебатов тех, кто баллотируется в Госдуму. В ходе процедуры его получили 14 политических партий, имеющих региональную группу и 10 зарегистрированных кандидатов по одномандатному округу номер 15. Она гарантирует использование эфирной площади на равных условиях. Участники сами выбирали конверты, в которых содержалась информация о дате и времени проведения агитационных мероприятий, в том числе совместных.В эфире нашей компании они пройдут на двух телеканалах – Россия 1 и Россия 24, а также на радио – Маяк и Радио России. Избирком утвердит итоги жеребьёвки завтра. Ее результаты будут размещены на ее официальном сайте. Также завтра в стенах ГТРК Калмыкии состоится жеребьевка по распределению платного эфирного времени.