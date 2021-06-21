Сегодня День Первого Поворота Колеса Учения Будды

Мероприятия в Центральном хуруле начались с восходом солнца с принятия восьми однодневных обетов Махаяны. В Центральном хуруле работала наша съемочная группа.

Встреча главы буддистов Калмыкии с верующими началась с поздравления. Тэло Тулку Ринпоче напомнил, что не так давно в Центральном хуруле торжественно отметили три священных деяния Будды Шакьямуни: Рождение, Просветление и Уход в паринирвану. Они неразрывно связаны первой проповедью Будды о Четырех Благородных Истинах, ставшие основой всего Учения.

«Учение Будды и духовная практика поддерживает в нас благой настрой ума, помогает справляться со страданием и негативными эмоциями. Это очень важно в период пандемии коронавируса», отметил Шаджин Лама.

Обязательный ритуал в этот день – обход вокруг хурула со статуей Будды Майтрейи. Согласно священным писаниям, прежде чем сойти на землю из рая Тушиты, Будда указал на Бодхисаттву Майтрейю как на преемника, возложив на его голову свою диадему.

Во время обхода монахи и верующие со священными текстами Кангьюр совершают обряд «Тшусол» - очищения и омовения.

Священнослужители напомнили, что каждый верующий должен следовать день ото дня наставлениям, дарованным Буддой Шакьямуни. Так очищается карма и накапливаются благие заслуги.